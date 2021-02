Biden teatas oma esimeses suuremas välispoliitikakõnes muu hulgas vägede Saksamaalt väljaviimise külmutamisest

Bideni teatavaks tehtud oluliste muudatuste hulgas USA välispoliitikas on muu hulgas Saudi Araabia ründavate operatsioonide toetamise lõpetamine Jeemenis, vägede Saksamaalt väljaviimise külmutamine, enamate pagulaste lubamine USA-sse ja toetus LGBTQ õigustele üle maailma, vahendab CNN.

Kutsudes väärtustel põhinevale suhtlemisele maailmaga rõhutas Biden, et praeguseid ülemaailmseid väljakutseid, sealhulgas „peale tungivat autoritaarsust”, saab lahendada ainult riikide koostöös.

„Me ei saa seda teha üksi. ... Me peame alustama diplomaatiast, mille juured on Ameerika kõige kallimaks peetud demokraatlikes väärtustes,” ütles Biden. „Vabaduse kaitsmine. Universaalsetest õigustest kinnipidamine. Õigusriigi austamine. Ja iga inimese väärikas kohtlemine.”

Biden tunnistas, et need väärtused ja USA ülemaailmne positsioon sattusid endise presidendi Donald Trumpi õhutatud mässukatsega ohtu.

„Kuigi paljud neist väärtustest on viimastel aastatel tugeva surve alla sattunud, viimaste nädalatega isegi viimase piirini surutud, tuleb Ameerika rahvas sellest hetkest välja otsustavama ja paremini varustatuna, et ühendada maailm demokraatia kaitseks, sest me oleme selle eest ise võidelnud,” ütles Biden.

Enne oma kõnet esines Biden vähem ametliku sõnavõtuga välisministeeriumi töötajatele, milles ütles, et „me kavatseme hakata oma liite uuesti üles ehitama. Me kavatseme maailmaga taas suhtlema hakata ja võtta ette tohutud väljakutsed, millega me oleme silmitsi tegeledes pandeemiaga, tegeledes ülemaailmse soojenemisega ja taaskord, seistes demokraatia ja inimõiguste eest üle maailma”.

Biden teatas, et „me lõpetame kogu Ameerika toetuse ründavatele operatsioonidele sõjas Jeemenis, sealhulgas asjasse puutuva relvade müügi” ja sinna nimetatakse eriesindaja, kes keskendub pikaajalise konflikti lõpetamisele. Bideni sõnul on sõda Jeemenis tekitanud humanitaar- ja strateegilise katastroofi. Siiski ütles Biden selgelt, et USA jätkab Saudi Araabia aitamist ja toetamist.

Bideni sõnul juhib kaitseminister Lloyd Austin „ülemaailmset vägede paiknemise ülevaatust” ja selleks ajaks, kui see toimub, külmutatakse igasugune vägede ümberpaigutamine Saksamaalt, et „meie sõjaline jalajälg oleks korralikult joondatud meie välispoliitika ja riikliku julgeoleku prioriteetide järgi”.