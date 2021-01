Biden tahab pikendada strateegiliste tuumarelvade piiramise lepingut Venemaaga viie aasta võrra

„President on ammu selgelt öelnud, et New START-i leping on Ühendriikide riikliku julgeoleku huvides. Ja see pikendamine on veelgi rohkem mõttekas, kui suhted Venemaaga on vastasseisulised, nagu praegusel ajal on,” ütles Valge Maja pressisekretär Jen Psaki, vahendab Reuters.

Psaki ütles ka, et Biden andis USA luurekogukonnale ülesande anda täielik hinnang Solar Windsi küberrünnakule, Venemaa sekkumisele 2020. aasta valimistesse, keemiarelvade kasutamisele opositsiooniliider Aleksei Navalnõi vastu Venemaa poolt ning väidetavatele pearahadele USA sõdurite tapmise eest Afganistanis.

„Isegi kui me teeme Venemaaga koostööd USA huvide edendamiseks, teeme me ka tööd Venemaa vastutusele võtmiseks hoolimatu ja vastasseisule suunatud tegevuse eest,” ütles Psaki.

Relvastuskontrollileping, mille kehtivus lõpeb 5. veebruaril, piirab USA ja Venemaa positsioonidel olevate strateegiliste tuumalõhkepeade arvu 1550-ga riigi kohta. Lisaks sellele piirab New START ka maismaal asuvate ja allveelaevadel olevate rakettide ning pommitajate arvu, mis võivad neid lõhkepäid sihtmärkideni viia.

Pentagon teatas oma avalduses, et ameeriklastel on selle lepingu kehtides ja kehtivuse pikendamise korral palju ohutum.

„Nagu me suhtleme Venemaaga viisidel, mis edendavad Ameerika huve, jääb meie pilk ministeeriumis selgeks ka väljakutsete suhtes, mida Venemaa endast kujutab, ning oleme pühendunud riigi kaitsmisele nende hoolimatu ja vastasseisule suunatud tegevuse eest,” teatas Pentagoni pressiesindaja John Kirby.

Lepingu kehtivuse lõppemine kaotaks kõik piirangud strateegiliste tuumalõhkepeade positsioonidele paigutamisele ja neid kandvatele süsteemidele USA-s ja Venemaal, mis võiks tekitada uue võidurelvastumise.

Kreml teatas kolmapäeval, et on New START-i pikendamise poolt ning tervitaks Bideni administratsiooni lubatud tegevust kokkuleppele jõudmiseks.