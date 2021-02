Biden rõhutas telefonivestluses Saudi Araabia kuningaga inimõiguste tähtsust

Väidetavalt oli Khashoggi saanud kinnituse kroonprintsi vennalt, prints Khalid bin Salmanilt, kes oli tollal Saudi Araabia suursaadik USA-s, et konsulaadi külastamine on ohutu. Prints Khalid on aga eitanud igasugust suhtlemist Khashoggiga.

Saudi Araabia prokuratuuri väitel võeti Khashoggi jõuga kinni ja talle süstiti suur kogus mingit ainet, mis oli üledoos ja tõi kaasa surma. Khashoggi surnukeha seejärel tükeldati ja anti üle kohalikule „kaastöötajale” väljaspool konsulaati, teatas prokuratuur. Khashoggi surnukeha ega selle osi ei ole leitud.