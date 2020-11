Biden: rohkem inimesi võib surra, kui Trump ei tee üleminekuprotsessiga koostööd

„Rohkem inimesi võib surra, kui me ei koordineeri,” ütles Biden eile Delaware’is ajakirjanikele pärast kohtumist ametiühingute ja ettevõtjate esindajatega ning majandusalase kõne pidamist, vahendab CNN.

Trump keeldub tunnistamast reaalsust, et kaotas presidendivalimised. Ametkonna General Services Administration Trumpi ametisse määratud juht ei ole seni astunud seadusega ettenähtud sammu üleminekuprotsessi alustamiseks, mis annaks Bideni meeskonnale eelarve, luurebriifingud ja ligipääsu föderaalagentuuridele.

Biden ütles, et koordineerimine on tähtis kohe või nii kiiresti kui võimalik, ning märkis, et kõik oleks palju lihtsam, kui president osa võtaks.

„Ma olen lootusrikas, et president on veidi rohkem valgustatud, enne kui me 20. jaanuarini jõuame,” ütles Biden inauguratsioonikuupäevale viidates.

Biden kritiseeris Trumpi koostöö puudumise pärast kongressiga, et rääkida läbi ettevõtete ja töötute abistamise üle.

„Mõte, et president mängib endiselt golfi ega tee selle suhtes midagi, käib mulle üle mõistuse,” ütles Biden.

Biden kiitis vabariiklastest kubernere, kes on nõudnud oma osariikide kodanikelt maski kandmist ja mõistis hukka Trumpi koroonaviirusealase nõuniku Scott Atlase, kes kutsus inimesi Twitteris kuberneride maskinõuete vastu „üles tõusma”.

„Mis põrgut neil tegelastel viga on? Mis neil viga on? Avaldage vastupanu?” küsis Biden. „Iga tähtsam isik, kellel on mingigi mõju tervishoiuvaldkonnas, ütleb, et me saame päästa elusid.”

Bideni sõnul on majandus noateral ja ees ootab väga sünge talv enne koroonaviiruse vaktsiinide laialdaselt kättesaadavaks muutumist.

Biden kutsus kongressi võtma vastu koroonaviiruse abipakett, mis sisaldaks osariikide ja kohalike võimude abistamist avaliku sektori palkade maksmisel näiteks õpetajatele ja hädaabitöötajatele.

Selge vihjena Trumpile, kes on sageli keeldunud finantsabist demokraatide juhitud osariikidele ja linnadele ütles Biden, et „me oleme kõik ameeriklased” ja erakondadevaheline koostöö on rahva nõue.