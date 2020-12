Biden pärast valijameeste kogu kinnituse saamist: õigusriik, põhiseadus ja rahva tahe jäid peale

„See õiguslik manööver oli valitud ametnike ja ühe osariikide grupi katse panna ülemkohus minema pühkima enam kui 20 miljoni ameeriklase hääled teistes osariikides ja andma presidendiameti kandidaadile, kes kaotas valijameeste kogus, kaotas rahvahääletuse ning kaotas igas osariigis, mille tulemusi nad püüdsid ümber pöörata. See on nii äärmuslik seisukoht, et me ei ole seda varem näinud,” ütles Biden.

Bideni sõnul oli see seisukoht, mis keeldus austamast rahva tahet, õigusriiki ja põhiseadust.

Biden mõistis hukka ka Trumpi ja tema toetajate rünnakud osariikide ja kohalike valimisametnike vastu.

„Ma loodan siiralt, et me ei näe enam kunagi, et kedagi tabaksid sedalaadi ähvardused ja tagakiusamine, nagu me nägime nendel valimistel. See on lihtsalt ülekohtune,” ütles Biden.

Bideni sõnul tuleks rekordilist valimisaktiivsust tähistada, mitte rünnata.

Biden ütles ka, et tema administratsiooni esimestel päevadel hakkab domineerima võitlus koroonaviiruse pandeemia vastu, sealhulgas vaktsiinide jaotamine ja viiruse leviku aeglustamine ning seejärel pandeemiast räsitud majanduse ülesehitamine.

„Meil kõigil seisab ees kiire töö,” ütles Biden. "Pandeemia kontrolli alla võtmine, et saada riik selle viiruse vastu vaktsineeritud. Viivitamatu majandusliku abi andmine, mida vajavad nii väga nii paljud ameeriklased, kes praegu kannatavad, ja siis meie majanduse uuesti ülesehitamine paremana, kui see kunagi oli,” ütles Biden.