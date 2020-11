Biden nimetab Valge Maja personaliülemaks oma pikaaegse abi Ron Klaini

Klain on üks Bideni usaldusväärsemaid kampaanianõunikke ja teda on peetud ka kõige tõenäolisemaks valikuks sellele tööle. President Bill Clintoni administratsiooni ajal oli Klain asepresident Al Gore’i personaliülem ja samuti oli ta Bideni enda personaliülem, kui Biden oli asepresident, vahendab CNN.

„Ron on olnud minu jaoks hindamatu paljude aastate jooksul, kui me oleme koos töötanud, sealhulgas siis, kui me päästsime Ameerika majandust 2009. aastal ühest meie ajaloo hullemast langusest ja saime hiljem 2014. aastal üle hirmuäratavast rahvatervisealasest eriolukorrast,” ütles Biden oma avalduses. „Tema sügavad erinevad kogemused ja võime teha koostööd inimestega kogu poliitilise spektri ulatuses on täpselt see, mida ma Valge Maja personaliülemas vajan, kui me astume vastu sellele kriisihetkele, et oma maa taas ühendada.”

Klain ise nimetas oma uut rolli elu suurimaks auks.

Klain toob kaasa unikaalse kogemuse koroonaviiruse kriisiga tegelemiseks. Tollane president Barack Obama nimetas ta 2014. aastal ebolakriisile reageerimist juhtima.

Valimiskampaania ajal oli Klain Bideni meeskonna üks väljapaistvamaid nägusid, kes võttis sõna koroonapandeemia teemal.

„Trumpi administratsiooni vastus sellele kriisile on selgelt läbikukkunud,” ütles Klain kampaaniavideos. „Donald Trump on võitluses koroonaviirusega valge lipu heisanud.”