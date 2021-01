Biden nimetab CIA direktoriks veterandiplomaadi Bill Burnsi

„Ameerika rahvas magab rahulikult, kui tema on meie järgmine CIA direktor,” ütles Biden oma avalduses, vahendab CNN.

Kui ta ametisse nimetatakse, on Burns esimene juht CIA ajaloos, kelle töökogemused on pärit välisministeeriumist.

„Bill Burns on eeskujulik diplomaat aastakümnete pikkuse kogemusega maailma näitelaval meie inimeste ja meie maa väljaspool ohtu ja kindlustatuna hoidmisel,” ütles Biden. „Ta jagab minu sügavat usku, et luure peab olema apoliitiline ja et meie riiki teenivad pühendunud luureprofessionaalid väärivad meie tänulikkust ja lugupidamist.”

Biden valis Burnsi tema diplomaatiliste kogemuste ja arvatava võime tõttu taastada CIA usutavus Trumpi-järgsel ajastul, teatasid asjaga kursis olevad inimesed CNN-ile. Samuti toodi esile Burnsi asjatundlikkust Venemaa asjus.

Burns on praegu Carnegie Rahvusvahelise Rahu Fondi president. Obama ajal oli ta abivälisminister olles enne seda töötanud üle 30 aasta välisteenistuses, kuhu ta läks tööle 1982. aastal.

Burns on teeninud viie USA presidendi ja kümne välisministri alluvuses erinevatel ametikohtadel. Bill Clintoni ajal oli ta suursaadik Jordaanias ja George W. Bushi ajal suursaadik Venemaal.

Burns on rääkinud palju kahjust, mida Trumpi administratsioon on tema arvates USA välispoliitikale tekitanud.