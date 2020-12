Biden: me ei saa Trumpi administratsioonilt kogu vajalikku informatsiooni riikliku julgeoleku kohta

„Me lihtsalt ei saa lahkuvalt administratsioonilt kogu informatsiooni, mida vajame võtmetähtsusega riikliku julgeoleku valdkondades,” ütles Biden pärast virtuaalset ettekannet oma meeskonnalt, vahendab CNN. „See pole minu arvates midagi vähemat kui vastutustundetus.”

Biden ütles, et tema meeskond vajab „selget pilti meie vägede asetusest ümber maailma ja meie operatsioonide kohta, et heidutada meie vaenlasi. Me peame täielikult nägema kaitseministeeriumis ja teistes agentuurides käimas olevat eelarveplaneerimist, et vältida igasugust segaduse hetke või järele jõudmist, mida meie vastased võivad püüda ära kasutada.”

Kaitseministri kohusetäitja Chris Miller kaitses Pentagoni üleandmistööd eile tehtud avalduses, rääkides „164 intervjuust enam kui 400 ametnikuga” ja üle antud enam kui 5000 leheküljest dokumentidest, mida olevat kaugelt rohkem, kui Bideni meeskond küsis.

Eelmisel nädalal ütles Biden, et kaitseministeerium keeldus briifimast tema meeskonda ulatusliku USA valitsusasutuste ning tehnoloogia- ja raamatupidamisettevõtete vastase küberrünnaku kohta. Nädal enne seda teatas Bideni meeskond, et ei leppinud kokku kahenädalases pausis suhtlemisel Pentagoni ametnikega, kuigi Miller väitis, et mõlemad pooled nõustusid „pühadeaegse pausiga”.

Üks Bideni meeskonna liige ütles CNN-ile, et kaitseministeerium jätkab „eitamist ja venitamist”.

Bideni sõnul on arvukalt pakilisi riikliku julgeoleku küsimusi, millega tema administratsioon valmistub tegelema, kui järgmisel kuul võimu üle võtab, sealhulgas koroonaviiruse pandeemia, kliimakriis ja humanitaarkriis USA lõunapiiril. Biden kordas lubadust eemalduda selgelt president Donald Trumpi isolatsionistlikust välispoliitikast ning taastada liitlassuhted üle maailma ja teha partneritega koostööd ülemaailmsete probleemide lahendamiseks.

„Me kavatseme saada tagasi maailma usalduse, mis on hakanud leidma viise, kuidas teha tööd meist mööda minnes või ilma meieta,” ütles Biden.