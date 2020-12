Biden lubas ameeriklastele 100 miljonit vaktsiinisüsti esimese 100 päevaga

Tutvustades eile oma pandeemiameeskonda tõi Biden välja kolm oma uue valitsuse prioriteeti. Ta kordas varasemat üleskutset, et kõik ameeriklased kannaksid viiruse leviku piiramiseks sada päeva maski, ning ütles, et muudab selle kohustuslikuks föderaalhoonetes ja ühistranspordis. Samuti andis Biden lubaduse teha sama perioodi jooksul sada miljonit vaktsiinisüsti, vahendab Associated Press.

Biden ütles ka, et usub, et viiruse saab võtta piisava kontrolli alla, et taasavada enamik koole tema amatiaja esimese saja päeva jooksul.

