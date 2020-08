Biden ja Harris: vinguv Trump ei ole võimeline presidendi tööd tegema

Koroonaviirus ei lasknud Bidenil ja Harrisel esineda suure jumaldava rahvahulga ees, nagu tavaliselt sellistel puhkudel kombeks on, vaid nad rääkisid üsna tühjas keskkoolivõimlas, kus ajakirjanikke oli peaaegu rohkem kui kampaaniameeskonna liikmeid ja kandidaatide perekonnaliikmeid, vahendab Associated Press.

Kuigi pandeemia tegi traditsioonilise kampaania avalöögi võimatuks, andis see Bidenile ja Harrisele suurepärase võimaluse kritiseerida Trumpi võimetust sajandi rängima tervishoiukriisiga toime tulla. Eriti terav oli Harris.

„Ma olen valmis tööle asuma. See on Ameerika jaoks tõelisi tagajärgi omav hetk. Kõik, millest me hoolime, meie majandus, meie tervis, meie lapsed, see, millisel maal me elame, see kõik on kaalul,” ütles Harris.

„Ameerika karjub juhtimise järele, ometi on meil president, kes hoolib rohkem iseendast kui inimestest, kes ta valisid. Ta päris Barack Obamalt ja Joe Bidenilt pikima majanduskasvu ajaloos. Ja siis, nagu kõik, mille ta päris, tegi ta selle otsekohe maatasa,” jätkas Harris.

„Donald Trumpi ja Mike Pence’i juhtum on avatud ja suletud,” ütles Harris. „See viirus on puudutanud peaaegu iga riiki. Aga on põhjus, miks see on tabanud Ameerikat hullemini kui ühtki teist arenenud riiki. See on Trumpi võimetuse tõttu seda algusest peale tõsiselt võtta.”

„See on see, mis juhtub, kui me valime mehe, kes lihtsalt ei ole võimeline seda tööd tegema – meie maa lõpetab rusudes nagu ka meie maine üle maailma,” lisas Harris.

„Täna hommikul ärkasid üle kogu riigi väikesed tüdrukud, eriti väikesed mustad ja pruunid tüdrukud, kes nii tihti tunnevad, et neist vaadatakse mööda ja neid alaväärtustatakse nende kogukondades. Aga täna, täna, võib-olla näevad nad end esimest korda uutmoodi,” ütles Biden.

„Valik, mille me novembris teeme, otsustab Ameerika tuleviku väga, väga pikaks ajaks,” jätkas Biden.

„Donald Trump on juba alustanud oma rünnakuid, nimetades Kamalat, tsiteerin, vastikuks, vingudes selle üle, kuidas ta on, tsiteerin, õel tema ametisse nimetatute vastu,” ütles Biden. „See ei ole üllatus, sest vingumine on see, mida Donald Trump kõige paremini teeb, paremini kui ükski president Ameerika ajaloos. Kas keegi on üllatunud, et Donald Trumpil on probleem tugeva naise või tugevate naistega tema vastas?”