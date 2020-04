Bernie Sanders loobus USA presidendiks pürgimast

Sanders teatas otsusest oma kampaaniameeskonda täna.

See tähendab, et demokraatide kandidaadiks on saamas presidendivalimistel Joe Biden, kes kandideerib Donald Trumpi vastu.

Kuu aega tagasi sai Superteisipäeval Biden Sandersi ees presidendikampaanias sure edu, kui võitis Massachusettsis, VIrginias ja Põhja-Carolinas. Samuti ka lõunapoolsetes osariikides Alabamas, Arkansases, Oklahomas ja Tennessees. Bideni eeliseks oli suur toetus afroameeriklastest valijate seas. Üllatusena lisandus veel võit Minnesotas.