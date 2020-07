Berliinis rahva hulka sõitnud Refail A.-d ei kahtlustata enam tapmiskatses ja ta lasti vabaks

Meest ei viidud ka kohtuniku ette. Asja uuritakse nüüd liikluseeskirja ohtliku rikkumisena. Tõendeid ebaseadusliku võidusõidu kohta linnas ei ole, vahendab Der Tagesspiegel.

Uudiseid raskelt vigastatute seisundi kohta täna hommikupoolikul ei olnud. Üks meestest jäi auto alla kinni ja oli eilsetel andmetel eluohtlikus seisundis.

Ajalehe Bild andmetel on mehe nimi Refail A.

„Ei ole mingit alust teda vahi all hoida. Ainus oleks siin põgenemisoht. Seda saame me aga eitada, sest mehel on kindel elukoht. Mitte siin Berliinis, vaid teisel liidumaal. Süüdistatava eluviis ei räägi selle poolt, et ta hoiaks karistusest kõrvale eeluurimise eest põgenedes,” ütles politsei esindaja Bildile.

Lisaks sellele sai teatavaks, et ei ole mingeid tõendeid, et Refail A. oleks sõitnud autoga rahva hulka enesetapu eesmärgil.

Auto näol on ilmselt tegemist firmaautoga, teatas politsei esindaja. „Õnnetusse sattunud sõiduk on registreeritud ühe firma nimele Eestis. See on ilmselt ettevõtte auto. Miks auto selle mehe valduses oli ja ta seda kasutas, on uurimise objekt,” ütles politsei esindaja.