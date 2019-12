Berliinis murdsid vargad sisse Stasi muuseumi ja viisid kaasa ordeneid

Vargad sisenesid muuseumi, lõhkudes esimese korruse akna ning purustasid siis mitu vitriini ja varastasid medaleid ja väärisesemeid, teatas politsei, vahendab Deutsche Welle.

Pole teada, mis kell öösel vargad muuseumis käisid. Muuseumi töötaja märkas purustatud klaasi näituseruumis eile hommikul.

Muuseumi direktor Jörg Drieselmann ütles ajalehele Der Tagesspiegel, et varastati medaleid, mis on mõnikord valmistatud väärismetallidest nagu kuld, sealhulgas Isamaaline Teeneteorden, Lenini orden ja Ida-Saksamaa kõrgeim autasu, Karl Marxi orden.

Drieselmann ütles, et varastatud väärisesemete hulgas olid ka sõrmused ja käekell, mis olid esemete hulgas, mille Stasi oli varastanud eraisikutelt. Pärast Berliini müüri langemist püüti neid esemeid omanikele tagastada, aga alati ei olnud see võimalik.

„Need ei ole suured aarded. Aga me oleme ajaloomuuseum ja me ei oota, et inimesed sisse murraks,” ütles Drieselmann.

Vargus toimus vaid kuus päeva pärast sissemurdmist Dresdeni Grünes Gewölbe muuseumi. Vargad korraldasid elektrikatkestuse, mis viis rivist välja signalisatsiooni, ja lõhkusid akna. Varastati hindamatuid teemantehteid 18. sajandist.