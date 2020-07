Berliinis Eesti numbritega maasturiga rahva hulka sõitnud kosovolane oli ilmselt armuvalu tõttu öö läbi joonud

Juhtum leidis aset kella 7.20 ajal Berliini loomaia raudteejaama hoone ees. Hoones patrullinud liidupolitseinikud vahistasid autojuhi kohe. Et esialgu ei saanud välistada terrorirünnakut, toodi kohale lõhkeainekoer ja automaatidega relvastatud politseinikud, kirjutab Der Tagesspiegel.

Kaks tundi hiljem oli politsei aga kindel, et miski ei viita juhi puhul poliitilisele või religioossele motiivile. Mehe lähiringkonna uurimine paljastas, et sõbranna oli ta just maha jätnud. Mees oli väidetavalt öösel kõvasti joonud ja seejärel võimsa auto rooli taha istunud.

24-aastane mees ise viga ei saanud ja oli Mercedese linnamaasturis üksi. Esimest korda kuulati ta üle pärastlõunal. Politsei teatel kahtlustatakse teda tapmiskatses.

Uuritakse ka, kas juht püüdis õnnetuspaigast põgeneda. Auto seisis sellises asendis, nagu oleks ta tahtnud Hardenbergstraßele tagasi pääseda.

Must maastur on firmaauto ja sellel on Eesti numbrid. Mehe elukohaks on registreeritud Detmold, mis asub Nordrhein-Westfaleni liidumaal. Esimene alkomeetrisse puhumine andis tulemuseks 0,7 promilli. Pole selge, miks see number nii väike on, kuigi tuttavate sõnul jõi ta ennast korralikult täis. Kohtus loeb verest võetud alkoholitest. Narkotesti tulemust veel ei ole.

Pealtnägijate sõnul püüdis auto väga suurel kiirusel Joachimsthaler Straßelt vasakule Hardenbergstraßele keerata, aga paiskus kõnniteele, kus pärast kella 7 oli juba mitmeid inimesi. Politsei teatel võisid kolm tõsiselt viga saanut olla kodutud. Kaks neist olid eile õhtul veel kontaktivõimetud ja nende isikud ei ole teada.

Der Tagesspiegel võtab oma kommentaaris sõna teemal „jälle linnamaastur”.

„Võib olla vaieldav, kas maasturid kujutavad teeliikluses endast suuremat ohtu kui teised sõidukid. Aga linnamaastur on jõu ja kõrkuse sümbol. Ja ohutuse sümbol selle jaoks, kes mitme tonni pleki taga roolis istub,” kirjutab Der Tagesspiegel.

Ajaleht leiab, et mõned juhid tunnevad end seetõttu võitmatuna. See kehtib vähemalt noorte meeste kohta, kellele meeldib kihutada.