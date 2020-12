Berliini võimude teatel algab Saksamaal koroonaviiruse vastu vaktsineerimine 27. detsembril

Euroopa Liidu liikmesriigina peab ka Saksamaa ootama Euroopa Ravimiameti (EMA) heakskiitu vaktsiinile. Seda on oodata 21. detsembril.

Euroopa Liidu kõrge ametnik ütles eile, et Euroopa Liit võib anda oma lõpliku heakskiidu Pfizeri/BioNTechi vaktsiinile 23. detsembril.

„Liidumaad alustavad vaktsineerimist uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 vastu 27. detsembril,” teatas Berliini linnavalitsus oma avalduses pärast nõupidamist Saksamaa tervishoiuministri Jens Spahni ja 16 liidumaa tervishoiuametnike vahel.

Spahn on väljendanud pahameelt kasutusloa puudumise üle osaliselt Saksamaal väljatöötatud vaktsiinile, samas kui Suurbritannia ja USA juba süstivad inimesi.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles eile, et eesmärk on, et vaktsineerimist alustataks kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides samal päeval, seega peaks koos Saksamaaga vaktsineerimine algama ka mujal.

