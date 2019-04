Benjamin Netanyahu pürgib Iisraeli parlamendivalimistel viiendat korda peaministriks

Ükski erakond 120-kohalises Knessetis enamust ei saavuta, mistõttu on kohe pärast valimistulemuste saabuma hakkamist oodata koalitsiooniläbirääkimiste algust, vahendab BBC News.

Netanyahu ütles eilsel valimisüritusel Jeruusalemmas Likudi toetajatele, et nad ei oleks enesega rahulolevad, ja kutsus neid valima minema. Netanyahu hoiatas, et „vasakpoolsed” rivaalid võivad muidu võita.

Netanyahu on pöördunud Iisraeli üha parempoolsema valijaskonna poole karmide sõnumitega julgeoleku kohta ning tegi kampaania viimastel päevadel märkimisväärse avalduse, milles ütles, et uus valitsus annekteerib juudi asundused okupeeritud Jordani jõe läänekaldal.

Rahvusvahelise õiguse järgi on need asundused ebaseaduslikud, kuigi Iisrael on selle vaidlustanud.

Netanyahul on olnud ebamugav valimiskampaania korruptsioonisüüdistuste tõttu. Probleemiks on olnud ka konflikti teravnemine palestiina relvarühmitustega Gazas.

Netanyahu eitab korruptsioonisüüdistusi ja ütleb, et on valimiste mõjutamiseks mõeldud poliitilise nõiajahi ohver.

Gantz ütles oma toetajatele Tel Avivis, et Netanyahu tahab muuta seadust, et ennast süüdistuste esitamise eest kaitsta.