Bellingcat: maailma tagaotsituim mees, miljardipettuse osaline Marsalek pages tõenäoliselt läbi Eesti

Wirecard varises eelmisel kuul üleöö kokku, pärast seda, kui audiitorid leidsid firma bilansis kahe miljardi euro suuruse puudujäägi. Ida-Aasia usaldusisikute pangakontodel olema pidanud raha lihtsalt ei olnud. 40-aastane Austria kodanik Jan Marsalek, kes oli Wirecardi juht alates 2010. aastast, vastutas ettevõtte Aasia-suunalise tegevuse eest, kirjutab Bellingcat.

18. juunil ettevõtte juhtkond vallandati - sealhulgas Jan Marsalek. Ta ütles oma kolleegidele, et läheb süütuse tõestamiseks Filipiinidele puuduvaid miljardeid otsima. Hiljem samal päeval kadus ta teadmata. Kuigi lennufirmade broneeringute ja sisserändedokumentide andmetel jõudis ta 23. juunil Manilasse ja siirdus sealt edasi Hiinasse, leidsid Filipiinide võimud uurimise käigus, et reisi tegelikult ei toimunud ja tema nimel esitatud sisseränderegistrid olid võltsitud. Saksamaa ja Austria ametivõimud süüdistavad Marsaleki pettuses ja omastamises ning on kuulutanud ta tagaotsitavaks.

Bellingcat on koostöös väljaannete Der Spiegeli ja Insideriga suutnud nüüd tuvastada asukoha, kuhu Marsalek põgenes vaid mõned tunnid pärast vallandamist - Valgevene pealinna Minskisse. Vahepeatusena kasutas ta tõenäoliselt Eestit, lähtub nende uurimisest. Marsalek jõudis arvatavasti Tallinna Lufthansa lennuki või eralennukiga Frankfurdist ning sõitis juba mõnekümne minuti pärast siit edasi eralennukiga Minskisse.

Ühtlasi paljastas Bellingcat, et Venemaa julgeolekuteenistuse FSB poolt peetavad registrid ja andmed viitavad sellele, et Venemaa julgeolekuteenistusel oli pikaajaline huvi Marsaleki vastu, kes kasutas mitut erinevat passi - sealhulgas kolmanda riigi diplomaatilist passi - Venemaa külastamiseks kümneid kordi viimase 15 aasta jooksul. Vähemalt ühel korral - 2017. aastal - pidasid Venemaa julgeolekujõud Moskvas Marsalekiga tõenäoliselt maha pika vestluse.

Euroopa julgeolekuagentuurid kahtlustavad mehel seoseid Venemaa eriteenistustega.

