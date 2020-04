Bellingcat: lennu MH17 allatulistamisega Ukrainas on seotud FSB kindralpolkovnik

Hollandi juhitud uurimismeeskond JIT on seni nimetanud 298 inimese hukkumise kriminaaljuurdluse kahtlusalustena nelja Vene-meelset separatisti. Uurijad pöördusid eelmisel sügisel tunnistajate poole, et aidata välja selgitada, kes on vahelt võetud telefonikõnedes separatistide juhtidega esinev „Vladimir Ivanovitš”, vahendab Moscow Times.

Bellingcati ja The Insideri andmetel on „Vladimir Ivanovitš” FSB piirivalveteenistuse operatiivstaabi ülem, kindralpolkovnik Andrei Ivanovitš Burlaka. Väljaanded teatasid, et tegid Burlaka isiku kindlaks telefoni- ja reisiandmete ulatusliku uurimise ning hääle võrdluse tehnoloogia abil.

„See FSB kindral on kõrgeima tasemega Vene ametnik, kes on tuvastatud MH17 allatulistamise kriminaaljuurdluses huvipakkuva isikuna,” teatas Bellingcat.

Bellingcat märkis, et Burlaka asub käsuliinis kahe astme kaugusel FSB juhist Aleksandr Bortnikovist, kes kannab ette isiklikult Venemaa presidendile Vladimir Putinile.

BBC venekeelne teenistus kinnitas Burlaka identiteeti anonüümse allika kaudu, kes oli temaga isiklikult rääkinud.

Bellingcati teatel oli Burlaka „otsustaval positsioonil relvade liikumise juhtimisel Venemaalt Ukrainasse ja seega pidi andma loa Malaisia reisilennuki pärast piiri ületamist alla tulistanud Vene raketisüsteemi Buk üleviimiseks”.

„Telefonikõnede vaheltvõtmiste alusel tervikuna saab selgeks, et „Vladimir Ivanovitš” mängis kriitilist rolli käsuahelas selgelt kohalike võitlejate ja Venemaa valitsuse vahel,” teatas Bellingcat.

Venemaa on eitanud igasugust osalemist MH17 allatulistamises 2014. aasta 17. juulil.