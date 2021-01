Bellingcat ja partnerid süüdistavad FSB väidetavat mürgitamismeeskonda kolmes hämaras surmajuhtumis Venemaal

Grupp Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) agente, kes väidetavalt jälitasid Navalnõid tema reisidel Venemaal ja korraldasid tema mürgitamise, vastutavad ka mitme teise inimese mõrvamise eest, väidetakse Bellingcati, The Insideri ja Der Spiegeli uurimuses. Esitatakse tõendid, et FSB töötajad olid seotud ajakirjanik Timur Kuaševi, poliitik Nikita Issajevi ja aktivist Ruslan Magomedragimovi surmadega, vahendab Meduza.

Nikita Issajev

Liikumise Uus Venemaa endine juht ja võimudele lojaalse erakonna Õiglane Venemaa juhi Sergei Mironovi nõunik Issajev suri 2019. aasta 16. novembril rongis teel Tambovist Moskvasse. Surma ametlik põhjus oli infarkt, aga tema surnukeha kremeeriti tema enda soovi kohaselt enne, kui oleks võinud toimuda lahkamine. Lekkinud lennuandmed näitavad, et samad FSB agendid, kes jälitasid ja väidetavalt mürgitasid Navalnõi, olid aasta jooksul enne tema surma seitsmel korral ka Issajeviga samal ajal samades linnades. Uurijad ei leidnud küll lõpuks reisidokumente, mis oleksid näidanud, et agendid olid ühel ajal Issajeviga Tambovis, aga lekkinud telefoni metaandmed näitavad väidetavalt, et üks FSB grupi liige oli 2019. aasta novembris koos temaga Tambovis, mis viitab Bellingcati ja partnerite sõnul sellele, et agendid võisid Tambovisse reisida valenimede all või lihtsalt näiteks autoga.

Bellingcat ja The Insider möönavad, et ei ole selget loogilist seletust sellele, miks FSB oleks pidanud Issajevi sihikule võtma, sest viimane oli Kremlile täielikult lojaalne. Uurijad spekuleerivad, et Issajev võis töötata Venemaa Välisluureteenistuse (SVR) heaks viisil, mida FSB võis tõlgendada reetmisena. Selle kohta ei ole aga mingeid tegelikke tõendeid.

Ruslan Magomedragimov

Liikumise Ühtsus aktivist Magomedragimov leiti oma autost surnuna 2015. aasta 24. märtsil Dagestanis Kaspiiskis. Kuigi ei ole mingeid märke võitlusest, on Magomedragimovi ametlik surma põhjus lämbumine. Tema sugulaste sõnul leiti surnukeha kahe väikese jäljega kaelal, mis paistsid süstlajälgedena.