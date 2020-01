Belgias mõisteti eutanaasiakohtuprotsessil õigeks kolm arsti

Nysi õed ja prokuratuur väitsid, et ta tahtis surra purunenud suhte tõttu, mis ei ole „parandamatu tervisehäire”, mida nõuab Belgia eutanaasiaseadus, vahendab BBC News.

Pärast tunde kestnud kaalumist otsustas vandekohus aga arstid õigeks mõista, mis kutsus kohtusaalis esile aplausi.

Õigeks mõisteti täna surmava süsti teinud arst Joris Van Hove, Nysi endine arst Frank D. ja psühhiaater Lieve Thienpont.

Kohus otsustas, et Van Hove puhul oli „põhjendatud kahtlus... ja kui on põhjendatud kahtlus, on see süüdistatava kasuks”, teatas flaami meedia.

Frank D. mõisteti õigeks, sest ta ei olnud teadlik, et eutanaasia viiakse läbi tol päeval, ning psühhiaater ütles, et täitis kõik tingimused, mida temalt nõuti.

Eutanaasia ja abistatud enesetapp muudeti Belgias rangetel tingimustel legaalseks 2002. aastal.

Patsient peab olema hetkel, kui taotleb oma elu lõpetamist, õiguslikult pädev ja teadvusel. Taotlus peab olema vabatahtlik, läbimõeldud ja korduv.

Haigus peab põhjustama pidevaid ja talumatuid füüsilisi või vaimseid kannatusi, mis tulenevad „tõsisest ja parandamatust häirest, mille on põhjustanud haigus või õnnetus”.

Kui ei ole oodata patsiendi peatset surma, peab arst konsulteerima teise arstiga ja laskma taotlusest mööduda vähemalt ühe kuu, enne kui eutanaasia võib toimuda. Arstidel on vabadus eutanaasia läbi viia, kui tingimused on täidetud, või sellest keelduda, kui nad ei soovi seda teha.