Belgias kehtestatakse ranged liikumispiirangud

"Meie riik on sanitaarses hädaolukorras. Meil on praegu jäänud ainult üks võimalus ja see tähendab, et igaüks peab tervishoiusüsteemi toetama nii palju kui võimalik. Füüsilised kontaktid tuleb viia miinimumini," ütles de Croo pressikonverentsil, vahendas ERR-i uudisteportaal.

De Croo sõnul kehtestatakse liikumispiirangud, mille eesmärgiks on tervishoiusüsteemi kokkukukkumise vältimine.

Piirangute järgi ei tohi inimesed enam üksteisel külas käia, lubatud on üks "kallistuskontakt". Väljas tohib koguneda maksimaalselt neli inimest, kes peavad hoidma distantsi ja kasutama maske.

Mitteelutähtsad kauplused suletakse, kuid ettetellimisel saab kaupade järel käia. Kinni lähevad ka näiteks juuksuri- ja ilusalongid. Koolides pikendatakse sügisvaheaega, koolid jäävad suletuks kuni 15. novembrini.

Piirangud jõustuvad pühapäeval ning jäävad kehtima 13. detsembrini. Piirangud vaadatakse üle 1. detsembril.