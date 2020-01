Belgia endine kuningas Albert II oli sunnitud abieluvälise tütre isadust tunnistama

„Albert II kaasab Boëli oma testamenti samal tasemel kui oma teised lapsed,” kinnitas Berenboom, vahendab Het Laatste Nieuws.

„Tema majesteet, kuningas Albert II võttis teadmiseks DNA proovi tulemused, mis ta andis Brüsseli apellatsioonikohtu nõudmisel. Teaduslikud järeldused näitavad, et ta on proua Delphine Boëli bioloogiline isa,” öeldakse ametlikus teates.

„Kuigi on juriidilisi argumente ja vastuväiteid selle fakti kinnitamisele, et õiguslik isadus ei ole tingimata bioloogilise isaduse järelm ja et järgnev protseduur on vaieldav, on kuningas Albert otsustanud seda mitte tõstatada ning panna sellele valulikule protseduurile väärikuse ja auga punkt,” lisatakse teates.

Esimesed teated selle kohta, et Boël on kuningas Albert II abieluväline tütar, ilmusid välja 1999. aastal. Nende teadete järgi oli Albertil aastatel 1966-1984 afäär Boëli ema Sybille de Selys Longchamps’iga, kes oli Delphine’i sündimise ajal abielus vallooni töösturi Jacques Boëliga.

Albert II tunnistas aastate jooksul, et tal oli oma naise, kuninganna Paolaga 1970. aastatel abielukriis, aga kuni eilseni ei olnud ta tunnistanud, et on Delphine Boëli bioloogiline isa.

2013. aastal pöördus Delphine Boël perekonnakohtusse, et Jacques Boëli isadus vaidlustada ja teises faasis saada tunnustus Albert II isadusele.

2017. aastal otsustas Brüsseli perekonnakohus, et õigusliku isa Jacques Boëli ja tütre Delphine’i vahel on perekondlik suhe ja nad on esinenud isa ja tütrena palju aastaid.