Belgia endine kuningas Albert andis isaduse kindlaks tegemiseks DNA proovi

84-aastast Alberti peab oma isaks 51-aastane Belgia kunstnik Delphine Boël. Endine kuningas on aga selle väite vastu võidelnud üle kümne aasta. Nüüd andis ta siiski süljeproovi, vahendab BBC News.

Albert II oli Belgia kuningas aastatel 1993-2013. Ta loobus troonist oma poja kasuks.

„Ta märkis, et kohus otsustas, et selle uuringu tulemused on rangelt konfidentsiaalsed kuni uue kohtuotsuseni,” ütles endise kuninga advokaat Alain Berenboom oma avalduses.

Kohtuotsust ei ole oodata enne aasta lõppu.

Brüsseli kohus andis veebruaris Albertile korralduse anda DNA proov kolme kuu jooksul või riskida Boëli isaks tunnistamisega.

Kuulujutud, et kuningal on abieluväline laps tekkisid esimest korda 1999. aastal. Sellest oli juttu kuninganna mitteametlikus elulooraamatus. Tekkis kuninglik skandaal ja spekuleerimine kohalikus meedias jäi kestma.

Boël väitis esimest korda avalikult, et kuningas Albert on ta bioloogiline isa, intervjuus 2005. aastal.

Boëli ema, paruness Sybille de Selys Longchamps on väitnud, et tal oli kuningaga suhe aastatel 1966-1984, kui viimane oli veel Liège’i prints Albert.