Beirutis jätkuvad meeleavaldused vaatamata Liibanoni valitsuse tagasiastumisele

Kokkupõrked puhkesid eile parlamendihoone juures, kus meeleavaldajad loopisid ilutulestikuvahendeid ja politsei kasutas pisargaasi, vahendab BBC News.

Enne seda oli Liibanoni valitsus teatanud oma tagasiastumisest.

Peaminister Hassab Diab süüdistas plahvatuses aastaid kestnud kõikehõlmavat korruptsiooni, aga ei võtnud ise vastutust.

Usutakse, et tulekahju pani plahvatama 2750 tonni ammooniumnitraati, mida oli kuus aastat ohutusreegleid rikkudes hoitud Beiruti sadamas.

Plahvatus tegi maatasa lähedal asunud hooned ja tekitas ulatuslikku kahju suures osas linnast. Sajad tuhanded inimesed jäid kodutuks.

Jaanuaris Iraani-meelse rühmituse Hizbollah toetusel ametisse astunud ülikooli professor Diab süüdistas plahvatuses poliitilist eliiti.

„Nende korruptsioon tekitas selle tragöödia,” ütles Diab eile õhtul. „Meie ja muutuse vahel on paks müür, mida kaitseb nende räpane taktika.”

Diabi sõnul järgib tema kohusetäitjavalitsus rahva tahet, kes nõuab katastroofi põhjustajate vastutusele võtmist.

Ei ole tõenäoline, et valitsuse tagasiastumine meeleavaldajaid rahustaks, sest Liibanoni probleemid ainult süvenevad.

Uus peaminister tuleb valida sama usulahkudel põhineva poliitikasüsteemi raames, mis on paljude inimeste rahulolematuse juur.

ÜRO teatas täna, et Maailma Toiduprogramm saadab Beirutisse riikliku varu stabiliseerimiseks ja toidupuuduse vältimiseks 50 000 tonni nisujahu. 17 500 tonni sellest peaks saabuma kahe nädala jooksul. Organisatsiooni juht David Beasley hoiatas eile, et on väga mures, et Liibanon võib kahe ja poole nädalaga ilma leivata jääda, sest 85% riigi viljavarudest tuuakse tavaliselt sisse Beiruti sadama kaudu. Beasley sõnul on tähtis sadam kiiresti tööle saada.