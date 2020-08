Beiruti plahvatuse ohvrite arv tõusis üle 200

Eile toimusid Beirutis taas vägivaldsed kokkupõrked politsei ja meeleavaldajate vahel. Kolme valitsuse liikme, sealhulgas justiitsministri tagasiastumine täna ei ole rahvast rahustanud. Tänaseks on kokku kutsutud uued meeleavaldused pärastlõunaks, kui peaminister Hassan Diab juhib valitsuse isatungit, vahendab BBC News.

Diab on öelnud, et plahvatuse põhjustas 2750 tonni ammooniumnitraati, mida hoiti Beiruti sadamas ohutusreegleid eirates kuus aastat.

Otsus hoida nii palju ohtlikku materjali laohoones linnakeskuse lähedal on tekitanud paljudes liibanonlastes hämmastust. Poliitilist eliiti on juba ammu süüdistatud korruptsioonis, hooletuses ja ebaõnnestunud juhtimises.

Abboud ütles uudisteportaalile Al-Marsad, et plahvatuse surmaohvrite arv on kasvanud 220-ni ja 110 inimest on endiselt kadunud. Al-Jadeed TV-le ütles Abboud, et kadunute hulgas on palju võõrtöölisi ja veokijuhte.

Liibanoni armee teatas, et lõpetab otsinguoperatsiooni päästefaasi, sest ellujäänuid pole enam lootust leida.

Linnas elavad sajad tuhanded inimesed tõsiselt kahjustatud majades, millel sageli puuduvad aknad ja uksed.

Ametnike hinnangul tekitas plahvatus kahju enam kui kolme miljardi dollari väärtuses ja kogu majanduslik kahju Liibanoni jaoks on kuni 15 miljardit dollarit.

Rahvusvahelised doonorid lubasid eile Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni juhitud virtuaalkohtumisel 297 miljonit dollarit abi.