Beiruti plahvatuse ohvrite arv on tõusnud 135-ni, sadamaametnikud pandi koduaresti

Liibanoni presidendi Michel Aouni sõnul põhjustas plahvatuse 2750 tonni ammooniumnitraati, mida ladustati ohutusreegleid rikkudes, vahendab BBC News.

Tolliülem Badri Daher ütles, et tema ametkond nõudis kemikaali minema viimist, aga seda ei juhtunud. „Me jätame põhjuste kindlaks tegemise ekspertidele,” ütles Daher.

Ammooniumnitraati kasutatakse põllumajanduses väetisena, aga ka lõhkeainena.

Suurbritannia Sheffieldi ülikooli eksperdid hindasid eile, et plahvatuse võimsus oli umbes kümnendik täna 75 aastat tagasi Jaapani linnale Hiroshimale heidetud tuumapommi võimsusest ja see oli kahtlemata üks suurematest mittetuumaplahvatustest ajaloos.

Ammooniumnitraat oli teadete kohaselt Beiruti sadama laohoones kuus aastat pärast selle laevalt konfiskeerimist ja mahalaadimist 2013. aastal.

Nii Beiruti sadama kui Liibanoni tolli juht ütlesid kohalikule meediale, et kirjutasid mitu korda kirju kohtusüsteemile, milles palusid kemikaali eksportida või maha müüa, et tagada sadama ohutus.

Sadama juht Hassan Koraytem ütles telekanalile OTV, et oldi teadlik, et materjal on ohtlik, kui kohus esimest korda otsustas, et see tuleb laohoonesse ladustada, „aga mitte sellisel määral”.

Liibanoni kõrgeim kaitsenõukogu lubas plahvatuse eest vastutajatele maksimaalset võimalikku karistust.

„Ma arvan, et see on ebakompetentsus ja tõeliselt halb juhtimine ja palju vastutust on juhtkonnal ja ilmselt eelmistel valitsustel. Me ei kavatse pärast sellist plahvatust selle kohta vaikida, kes selle eest vastutav on,” ütles Liibanoni majandusminister Raoul Nehme.

Koduaresti pandi kõik sadamaametnikud, „kes on tegelenud ammooniuminitraadi ladustamise asjade, selle valvamise ja sellega seotud paberitööga” alates 2014. aasta juunist, teatas informatsiooniminister Manal Abdel Samad.

Ammooniumnitraat saabus Moldova lipu all olnud laeval Rhosus, mis sisenes Beiruti sadamasse tehniliste probleemide tõttu, olles teel Gruusiast Mosambiiki.

Rhosust inspekteeriti, sellel keelati lahkuda ja varsti pärast seda omanikud hülgasid laeva, mis kutsus esile mitu kohtunõuet. Laeva last ladustati sadama laohoonesse ohutuskaalutlustel.