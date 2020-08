Beiruti plahvatus ähvardab niigi kriisist kriisi elava Liibanoni päris põlvili suruda

Liibanonis on registreeritud üle 5000 koroonaviiruse juhtumi ja surnud on 65 inimest. Kuigi need arvud on suhteliselt väikesed, on viimasel ajal toimunud nakatumise kasv ja viirus on levinud riigi uutesse osadesse. Vaatamata valitsuse kehtestatud viiepäevasele karantiinile, mis just lõppes, on arstid hoiatanud, et Liibanoni habras tervishoiusüsteem on juba oma võimete piiri ületanud, vahendab Guardian.

„Intensiivravipalatid Rafik Hariri ülikoolihaiglas on nüüd täis ja kui olukord jääb lähipäevil samaks, ei ole haigla võimeline intensiivravi vajavaid juhtumeid vastu võtma,” ütles kopsuarst ja intensiivravispetsialist dr Osman Itani pühapäeval Arab Newsile. „Juhtumite arv ületab praegu sada päevas ja see on suur probleem, millega tervishoiusüsteem ei suuda tegelda, sest on võimete piiri ületanud.”

Liibanoni tervishoiuministeerium teatas, et koroonaviirus levib kiiresti, sest karantiinipiiranguid rikutakse. Inimesed kogunevad pulmadeks, pidudeks, usurituaalideks ja muudel põhjustel.

Eelmise aasta oktoobris kogunesid inimesed vähemalt 70 linnas Liibanonis meeleavaldustele valitsuse korruptsiooni, kasinusmeetmete ja infrastruktuuriprobleemide vastu. Kraanivesi ei ole joomiseks ohutu ja elektrikatkestused on igapäevased.

Meeleavaldused ühendasid Liibanoni erinevad usukogukonnad ja halvasid riigi ning viisid peaminister Saad Hariri tagasiastumiseni.

Pärast seda aga ei ole eriti midagi muutunud. Elektrikatkestused on sagenenud, majanduskriis süvenenud ja toidu hinnad kerkinud kuni 80%.

Liibanon on majanduskriisis, mis on riigi halvanud, ajanud tuhanded välismaale ning kutsunud esile laialdased protestid korruptsiooni ja ebakompetentse poliitilise süsteemi vastu.

Ligi pool Liibanoni elanikkonnast elab allpool vaesuspiiri ja 35% on töötud, näitab ametlik statistika.

Märtsis teatas Liibanon esimest korda ajaloos, et on maksevõimetu. Riigivõlg on 92 miljardit dollarit – ligi 170% sisemajanduse kogutoodangust, mis on üks suuremaid protsente maailmas.

Mais alustas Liibanon läbirääkimisi Rahvusvahelise Valuutafondiga (IMF), et saada elutähtsat abi valitsuse vastu võetud majanduse päästeplaani alusel. Läbirääkimised on aga peatunud.