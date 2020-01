BBC: Venemaa värske peaministri õele kuulub kinnisvara üle miljardi rubla väärtuses

Steninale kuulub Moskva kesklinnas enam kui 170-ruutmeetrine korter elamukompleksis Knightsbridge Private Park. BBC hinnangul maksab korter umbes 180 miljonit rubla (2,6 miljonit eurot). Ametlikus registris on korteri omaniku nimi varjatud, selle asemele on kirjutatud „Vene Föderatsioon”.

Samuti omab Stenina alates 2014. aastast eliitkinnisvara Moskva oblasti Istra rajooni Zahharovo külas asuvas Agalarov Estate’is. Avalikus registris on ka selle omanik „Vene Föderatsioon”.

Lisaks sellele avaldas Stenina poeg Mihhail varem VKontaktes foto, mis on tehtud maja sissepääsu juures. Näha on maja number, mis langeb kokku selle maja numbriga, mille omanik on „Vene Föderatsioon”. Selle kinnisvara hinda hinnatakse umbes 370 miljonile rublale (5,4 miljonile eurole).

Väljaanne Otkrõtõje Media teatas varem, et Mišustini pere omab 2,6 hektarit maad väärtusega 1,5 miljardit rubla (21,8 miljonit eurot). Sellest 1,3 hektarit kuulub Steninale. Avalikus registris on omaniku nimi varjatud, aga FNS-i andmebaasis on see Stenina nimel. Väärtus: umbes 350 miljonit rubla (5,1 miljonit eurot).

Stenina omab koos partneritega ka hoonet Moskvas, kus töötas restoran Nedalni Vostok. Stenina osa sellest maksab umbes 140 miljonit rubla (kaks miljonit eurot). Steninale kuulus ka 25% restoranist, aga see pandi mullu kinni.