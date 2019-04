BBC: Tusk pakub Suurbritanniale 12-kuulist paindlikku Brexiti ajapikendust

Tuski plaan lubaks Ühendkuningriigil lahkuda varem, kui parlament mingi kokkuleppe ratifitseerib, aga see tuleb järgmisel nädalal Euroopa Liidu liidrite tippkohtumisel heaks kiita, vahendab BBC News.

Praeguse seisuga peaks Suurbritannia Euroopa Liidust lahkuma 12. aprillil ja seni ei ole parlamendi alamkoda mingit kokkulepet heaks kiitnud.

Euroopa Liidu kõrgetasemeline ametnik ütles BBC Euroopa toimetajale Katya Adlerile, et Tusk usub, et on leidnud vastuse.

„Ta usub, et see asjakorraldus sobiks EL-ile ja Ühendkuningriigile, nagu üks EL-i ametlik seda mulle väljendas, väldiks see seda, et Brüssel oleks potentsiaalselt vastamisi Ühendkuningriigi taotlustega korduvateks lühikesteks ajapikendusteks iga mõne nädala järel,” ütles Adler.

Euroopa Liit on varem teatanud, et Suurbritannia peab 12. aprilliks otsustama, kas seab üles kandidaadid mais toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks. Vastasel juhul muutuks Brexiti pika ajapikenduse variant võimatuks.