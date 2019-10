BBC: Suubritannia valmistub Brexiti-läbirääkimiste nurjumiseks

Allika sõnul ei ole kokkulepe täielikult välistatud, aga teise allika sõnul on peaminister Boris Johnsoni plaanid ainus väljapääs olukorrast.

Eile õhtul avaldas väljaanne Spectator Downing Streeti allikalt lekkinud tekstid, milles öeldakse, et kui kokkulepe lähipäevil sureb, seda uuesti ellu ei äratata.

Briti valitsus ei ole selle lekke sisu eitanud. Selles öeldakse veel, et Johnson teeks igasuguseid asju, et Euroopa Liidust lahkumise edasilükkamist vältida, ja et Suurbritannia võib püüda takistada Euroopa Liidu toimimist, kui teda sunnitakse liikmeks jääma.

Suurbritannia saatis Euroopa Liidule uued ettepanekud Brexiti-kokkuleppe kohta eelmisel nädalal. Peamine eesmärk on asendada niinimetatud Iiri varuplaan.

Eelmisel kuul parlamendis vastu võetud seaduse järgi, mida nimetatakse Benn Actiks, peab Johnson taotlema Euroopa Liidult uut ajapikendust, kui parlament ei kiida 19. oktoobriks heaks uut kokkulepet või ei toeta kokkuleppeta Brexitit.

Pärast ettepanekute saamist lubas Euroopa Liit neid hoolikalt uurida, aga mitmed kõrgetasemelised tegelased, sealhulgas Iirimaa peaminister Leo Varadkar, hoiatasid, et need ettepanekud ei anna välja alust sügavamateks läbirääkimisteks, isegi kui usutaks, et kokkulepe on veel saavutatav.