BBC: lekkinud andmete järgi on koroonasurmade tegelik arv Iraanis ametlike andmetega võrreldes kolmekordne

Valitsuse enda lekkinud andmetel oli 20. juuliks surnud ligi 42 000 Covid-19 sümptomitega inimest, aga tervishoiuministeerium on teatanud vaid 14 405 surmajuhtumist. Ka nakatunute arv on avaldatud andmetest kaks korda suurem: 451 024, mitte 278 827.

Viimastel nädalatel on nakatumine Iraanis taas järsult kasvanud.

BBC valdusse sattunud lekkinud meditsiiniandmete järgi registreeriti Iraanis esimene surm Covid-19-sse 22. jaanuaril. Avalikkusele teatati aga esimesest surmajuhtumist ligi kuu hiljem.

Paljud vaatlejad on juba varem Iraani ametlikes arvudes kahelnud.

On olnud lahknevusi üleriiklike ja regionaalsete arvude vahel, mille kohta on mõned kohalikud võimukandjad sõna võtnud, ning statistikud on püüdnud anda alternatiivseid hinnanguid.

Teatavat tegelikkusest väiksemate arvude näitamist on olnud testimisvõimekuse puudumise tõttu üle maailma, aga BBC-le lekkinud informatsioon näitab, et Iraani võimud on teatanud igapäevaselt oluliselt väiksematest arvudest vaatamata sellele, et neil on andmed kõigi surmade kohta olemas olnud, mis viitab tahtlikule tegevusele.

Andmed saatis BBC-le anonüümne allikas.

Andmed sisaldavad informatsiooni igapäevase patsientide haiglatesse vastuvõtu kohta üle Iraani, sealhulgas nimesid, vanust, sugu, sümptomeid, kuupäevi ja haiglas veedetud aegu, samuti muid haigusi, mis patsientidel on olnud.

Allikas teatas, et jagas andmeid BBC-ga, et „heita valgust tõele” ja lõpetada „poliitilised mängud” pandeemia ümber.

BBC ei saa kinnitada, et allikas töötab Iraani valitsusasutuse heaks ega teha kindlaks, kuidas ta andmetele ligi pääses. Andmed vastavad aga mõnede elavate ja surnud patsientide andmetele, mis BBC-le teada on.

Lahknevus ametlike andmete ja lekkinud andmete vahel vastab ka erinevusele ametlike andmete ja varasemast suurema suremuse vahel kuni juuni keskpaigani.

