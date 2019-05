BBC lahkab EKRE-st ajendatuna „hea tuju märgi” tähendust

Ka ADL hoiatab kiirete järelduste tegemise eest märgi tähenduse üle, märkides, et valdavalt kasutatakse seda siiski traditsioonilises mõttes.

„Selle kohta, kes kasutab seda sümbolit, ei saa oletada, et ta kasutaks seda sümbolit kas trollimise või eriti valgete ülemvõimu kontekstis, kui ei ole olemas muid kontekstilisi tõendeid selle väite toetuseks,” ütleb ADL oma õppematerjalis. „Alates 2017. aastast on paljusid inimesi vääralt süüdistatud rassismis või valgete ülemvõimu pooldamises „okei” žesti kasutamise eest traditsioonilises ja süütus tähenduses.”

BBC teatel on seega võtmetähtsusega kontekst, mistõttu on EKRE tule alla sattunud.

„Rühmituse kaks kõige väljapaistvamat liidrit, isa ja poeg Mart ja Martin Helme tegid mõlemad selle sümboli, kui neid vannutati ametisse, kui nad said valitsuse liikmeteks,” teatab BBC. „Hr Helme seenior on väitnud, et põlisrahvas, valged eestlased vahetatakse välja sisserändajate vastu, samas kui tema poeg on varem öelnud: „Ma tahan, et Eesti oleks valge maa.””

Mis algas internetinaljana, on muutunud laetud žestiks väga tõeliste tagajärgedega, märgib BBC.