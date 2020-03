BBC: koroonaviiruse tagajärjel surnute arv kerkis täna Itaalias hüppeliselt. Elu on kaotanud juba 366 inimest

BBC kirjutab ka, et kui hommikul oli nakatunuid ametlikel andmetel 5883, siis praeguseks on see kerkinud circa 25 protsenti, olles 7375.

Antud number tähendab ka seda, et nakatunute arvu poolest ollakse nüüd maailmas teisel kohal. Enim haigestunuid on Hiinas, kust viirusepuhang alguse sai. Eestis on tänase päeva seisuga nakatunuid kümme.

Itaalia oli seni üritanud reageerida mõõdukate piirangutega, näiteks keelates paljud avalikud üritused. Sel nädalavahetusel aga otsustati jõuliselt sekkuda. Itaalia peaministri büroost tulnud dekreedi kohaselt kästakse inimestel, kes elavad Lombardias, (mille pealinnaks on Milano), ja selle läheduses asuvates riskipiirkondades, "vältida igasugust liikumist regiooni ja sealt välja". Antud piirkonnas on kokku ligi 16 miljonit inimest.

3. aprillini kestva karantiini jõustamiseks kasutatakse politseijõude, hädaabiteenistusi ning vajadusel ka sõjaväge. Valitsuse korraldusi rikkunud inimesi võib dekreedi kohaselt karistada rahatrahvi või vangistusega.

Nagu võiski arvata, põhjustas otsus ka palju segadust ning nii turistid kui paljud itaallased otsustasid piirkonnast lahkuda.

Valitsuse uutest piirangutest teatamise järel laupäeva hilisõhtul puhkes kriisipiirkonnas kaos, kirjeldas telekanal Sky News sündmusi Veneto maakonnas asuvas Padova linnas, mis jääb uue korralduse kohaselt samuti nn punasesse tsooni, kuhu siseneda ega kust lahkuda ei tohiks.

Veneetsiast läänes asuva linna rahvast täis baarid ja restoranid tühjenesid kiiresti, kui hulk inimesi tormas tagasi oma korteritesse, et krabada kaasa hädavajalikud asjad ja suunduda raudteejaama.