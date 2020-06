BBC: Hiina võttis Hongkongi vabadusi piirava julgeolekuseaduse vastu

Pärast eelmise aasta vihaseid meeleavaldusi, mille kutsus esile teine seadus, vapustas Hiina Hongkongi teatega, et kriminaliseerib igasugused eraldumiskatsed, riigivastase tegevuse, terrorismi ja kokkumängu välisjõududega, vahendab BBC News.

Hiina ei ole ametlikult kinnitanud, et seadus on vastu võetud, aga BBC-le on öeldud, et see võeti Hiina Riikliku Rahvakongressi alalise komitee istungil Pekingis vastu ühehäälselt.

On oodata, et seadus lisatakse Hongkongi seaduseraamatutesse veel täna, päev enne Hongkongi Suurbritannialt Hiinale üleandmise 23. aastapäeva.

Hongkongi luuakse uus Hiina asutus, mis hakkab tegelema riikliku julgeoleku asjadega, aga sellel on ka muid volitusi, näiteks järelevalve julgeolekualase hariduse üle Hongkongi koolides.

Lisaks sellele peab linn asutama oma riikliku julgeoleku komisjoni seaduste rakendamiseks, millel hakkab olema Pekingi nimetatud nõunik.

Hongkongi valitsusjuhil hakkab olema õigus nimetada kohtunikke riikliku julgeolekuga seotud kohtuasjades, mille tõttu kardetakse kohtute sõltumatuse pärast.

Pekingil hakkab olema sõnaõigus selle üle, kuidas seadust tõlgendada tuleb. Kui seadus on vastuolus mingi teise Hongkongi seadusega, on Pekingi seadus ülimuslik.

Paljude jaoks õõnestab seaduse iseloom ise neid vabadusi, mis Hongkongi muust Hiinast eristavad.

Kriitikute sõnul vaigistab see seadus tegelikkuses rahulolematud ja laiendab Hiina Kommunistliku Partei mõju Hongkongi elu erinevate aspektide üle.