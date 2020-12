BBC: Hiina sunnib uiguure propaganda saatel puuvillapõldudel rügama

Internetis olevatel dokumentidel põhinev juurdlus annab esimest korda selge pildi sunnitöö võimalikust ulatusest saagikoristusel, mis annab viiendiku maailma puuvillast ja mida kasutatakse laialdaselt kogu maailma moetööstuses.

Lisaks suurele vangilaagrite võrgustikule, milles arvatakse olevat kinni üle miljoni inimese, on juba hästi dokumenteeritud väited, et vähemusi on sunnitud töötama tekstiilivabrikutes.

Hiina valitsus eitab neid väiteid, kinnitades, et laagrid on „kutseõppeasutused” ja vabrikud osa massilisest ja vabatahtlikust „vaesuse leevendamise” programmist.

Värsked tõendid viitavad aga sellele, et enam kui pool miljonit vähemusrahvustesse kuuluvat töölist aastas saadetakse ka hooajalistele puuvillakoristustöödele tingimustes, mis meenutavad sunnitööd.

Viited puuvillakoristajate „juhendamisele”, et nad „astuksid teadlikult vastu ebaseaduslikule religioossele tegevusele”, annavad mõista, et see poliitika on suunatud valdavalt Xinjiangi uiguuride ja teiste islamiusku rahvarühmade vastu.

Hiina valitsusametnikud sõlmivad puuvillafarmidega kõigepealt „kavatsuslepingud”, millega määratakse kindlaks „palgatavate tööliste arv, asukoht, majutus ja palk”, pärast mida mobiliseeritakse puuvillakorjajad „entusiastlikult registreeruma”.

On ohtralt viiteid selle kohta, et see „entusiasm” ei ole päris siiras. Üks ettekanne kirjeldab küla, kus inimesed „ei tahtnud põllumajanduses töötada”.

Ametnikud oli sunnitud seda küla uuesti külastama, et viia läbi „läbimõeldud haridustöö”, misjärel saadeti sealt 20 inimest ja oli plaan „eksportida” veel 60.

Hiina on ammu kasutanud maapiirkondade vaeste ümberasustamist ametliku eesmärgiga parandada nende tööhõiveväljavaateid osana riiklikust vaesusevastasest kampaaniast.

Viimastel aastatel on need jõupingutused eriti hoogustunud.

Väidetavalt on president Xi Jinpingi tähtsaim siseriiklik prioriteet kõrvaldada täielikult vaesus Hiina Kommunistliku Partei järgmisel aastal tähistatavaks 100. aastapäevaks.

Xinjiangis on aga tõendeid palju poliitilisema eesmärgi ja suurema kontrolli ning tohutute eesmärkide ja kvootide kohta, mille täitmiseks ametnikele survet avaldatakse.