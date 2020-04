BBC: Euroopa kardab Hiinaga koroonasurmade tegeliku arvu asjus vastasseisu minna

Hiina on süüdistusti varjamises eitanud ja on väitnud, et on olnud viirusega võitlemise asjus läbipaistev.

17. aprillil tõstsid koroonaviiruse arvatava alguspunkti Wuhani linna ametnikud üleöö surmajuhtumite arvu 50% võrra. Väidetavalt lisati surmad väljaspool haiglaid ja kinnitati, et mingit varjamist ei olnud.

Mitmed ametnikud Londonis ja Washingtonis usuvad aga endiselt, et Hiina surmade arv ei ole täpne ja keskvalitsus Pekingis teab seda. Nad ei usu aga, et Hiinal oleks kindlat tegelikku arvu, ja Hiina püüab seda teadmatust varjata.

Lääne luureametnike sõnul saab tegelike surmade arvu varjamine ilmselt alguse kohaliku taseme Hiina ametnikest, kes kardavad täit tõde kõrgemale poole avaldada, ning nii jõuavad valed andmed Pekingisse, kus tippametnikud on sellest probleemist teadlikud.

„On võimatu teada, millised on arvud Hiinas. Mida me teame, on see, et arvud on väga tõenäoliselt valed,” ütles Briti parlamendi väliskomitee esimees Tom Tugendhat.

Paljudel riikidel on probleeme täpsete arvude teatamise ja kindlaks tegemisega, millised surmajuhtumid on põhjustanud Covid-19, aga Hiina on teine teema, väidab Tugendhat, kelle sõnul kardavad sealsed teadlased ja teised riigi karistust tõe rääkimise eest.

„Hiinas on alati probleem sellega, mida koha pealt üles keskusele teatatakse,” kommenteeris Suurbritannia endine diplomaat Hiinas ja nüüd mõttekoja Rusi liige Charles Parton.

Partoni sõnul kalibreerib arve publikule riigis sees ja väljaspool lisaks ka Peking.

„Hiina valitsus teeb otsuse, milline on väikseim number, mis läbi läheb, et toetada liini, et me oleme olnud kaugelt edukamad sellega tegelemisel kui Lääs,” ütles Parton.

Euroopa valitsused on olnud ettevaatlikud Hiinaga diplomaatilisse tülli sattumise suhtes tundlikul ajal.

Riigid sõltuvad Pekingist elutähtsa varustuse saamisel ja tahavad hoida informatsioonivoogu avatuna, et mõista, mis seoses viirusega juhtus ja hoida ära tulevasi puhanguid. Ekspertide sõnul tuleb seda lähenemist hoolikalt kalibreerida.

„Me peame retoorikat ja vastasseisu vaigistama, sest meil on tegemist millegi tõsisemaga,” ütles Parton.