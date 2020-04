BBC ekspertide hinnangul toibuvad koroonašokist kõige paremini Taani, Singapur ja USA

Hinnangu alusena on kasutatud kindlustusettevõtte FM Globali „vastupidavusindeksit“ (Global Resilience Index), millega on eksperdid võrrelnud riikide seniseid reaktsioone viirusele.

Mullu koostatud tabelis on riigid järjestatud muu hulgas poliitilise stabiilsuse, valitsemistavade ja riskikeskkonna järgi. Tabelis on 130 riiki ja Eesti on 30. kohal. Tipus on Norra, Taani, Šveits, Saksamaa, Soome ja Rootsi.

Mudelriigiks võetud Taani tugevuseks koroonavõitluses peavad eksperdid eriti majanduslikke meetmeid. Riik on muu hulgas lubanud maksta 90% tunnipalga saajate ja 75% kuupalgasaajate palkadest kõige rohkem kannatada saanud ettevõtetes. Majanduse „külmutamine“ kriisi ajaks läheb hinnanguliselt maksma 13% Taani sisemajanduse kogutoodangust.

BBC kiidab ka Taani kiiresti kehtestatud piiranguid inimeste liikumisele. Lisaks sellele on taanlased BBC teatel võtnud võitluse koroonaviiruse vastu oma ühiseks asjaks.

Taani mudel näikse ka tegelikkuses toimivat. Peaminister Mette Frederiksen hindas eelmisel nädalal tervishoiuekspertidele viidates, et piiranguid võiks hakata lõdvendama juba pärast lihavõtteid.

Singapuri kiidab BBC samuti kiirete ja rangete piirangumeetmete eest. Koroonaviiruse suhtes hinnataksegi Singapuri „vastupanuvõimelt“ teisel kohal olevaks riigiks, kuigi FM Globali vastupidavusindeksis on ta 21. kohal.

Tehnoloogiale orienteerunud Singapur on lisaks sellele kiiresti kohanenud piirangute toodud muudatustega tööelus.

USA võib tunduda kolmandal kohal üllatajana, sest riigist on saanud viimasel ajal pandeemia uus keskus. BBC eksperdid usuvad siiski ulatuslikku föderaalsesse abipaketti ning mitmete osariikide liikumispiirangutesse.

Pangad Goldman Sachs ja Morgan Stanley on juba varem ennustanud, et USA-s tuleb majanduslangusest V-tähe kujuline: langus on alguses järsk, aga tõus vähemalt sama hoogne.

„[USA] rahvastik on keskmiselt noorem kui suures osas muust maailmast. Tööturu piirangud on seal üldiselt lõdvemad, mis võimaldab tööjõu suurema liikuvuse,“ hindas majandusteaduse professor Eric Sims BBC-le.