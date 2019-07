Barentsi merel põlenud alus võis olla Venemaa salajane luureallveelaev „Lošarik”

Venemaa kaitseministeerium teatas üleeile, et peamise mereväe uurimis- ja arendusüksuse opereeritaval allveelaeval toimus tulekahju, milles hukkus 14 meremeest. Laev asus väidetavalt Venemaa territoriaalvetes Barentsi merel, vahendab Raadio Vaba Euroopa.

Kaitseministeerium nimetas alust „uurimisallveelaevaks, mis on mõeldud merepõhja uurimiseks Vene mereväe huvides”.

Mitmed Vene meediaväljaanded teatasid aga, et see on allveelaev AS-12. Üks väljaanne viitas sama ehitusega allveelaevale AS-31.

Nõukogudeaegse multifilmitegelase järgi hüüdnime Lošarik saanud allveelaevad on tuumajõul liikuvad alused, mis on olnud aastaid lääne mereväeanalüütikute ja sõjaliste ekspertide spekulatsioonide ja kuulujuttude objektiks.

Ühe tunnustatud blogija sõnul on AS-12 süvamere eriotstarbeline laev, mida opereerib Vene mereväe peamine uurimisüksus Süvamereuuringute Peavalitsus (GUGI).

Kuni 25-liikmelise meeskonnaga tuumaallveelaev on olnud teenistuses 2000. aastate algusest ning usutakse, et see on võimeline sukelduma kuni 6100 meetri sügavusele.

Laev on ehitatud viisil, mis võimaldab tal sukelduda sügavamale kui tavalised ründe- või ballistilisi rakette kandvad allveelaevad. See sisaldab mitmeid kerasid tavalisena näiva allveelaeva kere sees.

Allveelaev on mõeldud ka vedamiseks suurema allveelaeva all, mis võimaldab suuremat salastatust ning varjamist sonari või muu jälgimise eest.

Lääne analüütikud ja vähemalt üks Vene blogija teatasid, et kõige sagedamini veab AS-12 Delta III klassi modifitseeritud ballistilisi rakette kandev allveelaev BS-136 Orenburg.