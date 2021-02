Baltimaadest läheneb Soomele lumesajufront

„Lume hulk ei ole eriti suur, aga et oleme tublisti pakase poolel on lumi lendav pakaselumi. See raskendab teeolusid,” ütles Soome ilmateenistuse valvemeteoroloog Ari-Juhani Puukka Ilta-Sanomatele.

Teine lumesajufront saabub Soome kesköö paiku ja sadu jätkub homse hommikupoolikuni. Öö jooksul võib lund sadada umbes viis sentimeetrit.