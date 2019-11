Balti välisministrid: Berliini müür jääb ajalukku jagatud Euroopa ühe kõige süngema sümbolina

9. novembril möödub 30 aastat Berliini müüri langemisest. See tähistas kurjuse impeeriumi kokkuvarisemist kõige otsesemal ja otsustavamal moel – see oli kommunistliku türannia alguse lõpp Euroopas. Müüri maha kiskumine võimaldas ikestatud rahvastel pöörduda tagasi Euroopa vabade ja demokraatlike rahvaste perre.

Me tähistame vabaduse lootuse naasmist mitte ainult sakslastele, vaid kõikidele raudse eesriide taga aastakümneteks õiglusest ilma jäetud rahvastele. „Wir sind das Volk“ – hüüdsid sakslased tänavatel 30 aasta eest. Sama sõnumit hüüti ühel häälel kõikjal Läänemerest Aadria mereni.

Me ei unusta, et vabadusel oli hind. Berliini müür jääb ajalukku jagatud Euroopa ühe kõige süngema sümbolina. Paljud andsid oma elu ja neile kuulub igavesti meie tänu. Paljud võitlevad demokraatia eest veel tänagi. Nad tuletavad meile alati meelde, millised on need väärtused ja põhimõtted, mis on võõrandamatud ja mida me kaitseme.

Me peame üheskoos seisma selle eest, et katsed Euroopa riike lõhestada ja uusi müüre ehitada kunagi ei õnnestuks. Euroopa ühtsust ja jõudu ei tohi pidada endastmõistetavaks, sest need nõuavad ränka tööd ja arukaid otsuseid.