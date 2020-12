Balti riikide kodanikud tuuakse Suurbritanniast ära 28. detsembril Air Balticu lennuga Riiga

Eesti välisministeerium teatas korraldab koostöös Läti ja Leeduga erilennu Londonist Riiga, et pakkuda naasmise võimalust neile, kellel on selleks hädavajadus ja oludes, kus tavapärased regulaarlennud puuduvad. Erilend ei ole mõeldud lühiajalistele reisijatele Eestisse tulemiseks, vaid eelkõige neile, kelle püsiv elukoht on Eestis. Balti riikide koostöös planeeritud erilend väljub Londonist 28. detsembril kl 17.30. Lennule on vajalik osta pilet ja arvestades, et lend maandub Riias, ka jätkulennu pilet Tallinnani. Kohtade arv on piiratud. Esmajärjekorras arvestatakse nende hädasolijatega, kes on end registreerinud Reisi targalt lehel ja kelle olukord on kriitiline, st üksi reisivad alaealised, väikeste lastega pered ja üle 65-aastased.

Sellega seoses on välisministeerium alustanud Ühendkuningriigis hädasolevate eestlaste kaardistamist. Kõigil Ühendkuningriigis (lühiajaliselt) viibivatel Eesti kodanikel, kel on enne 1. jaanuari hädavajadus tagasi pöörduda Eestisse, palutakse registreerida end lehel Reisi Targalt 23.12.2020 jooksul: https://reisitargalt.vm.ee/

Välisministeerium juhib tähelepanu, et enne 1. jaanuari ei saa siiski tagasilennu võimalust Ühendkuningriigist Eestisse garanteerida. Palutakse jätkata kõigil Eestisse naasta soovijatel paralleelselt omal käel võimalike reisivõimaluste otsimist.

Kui Eestisse soovivad tulla pikaajaliselt Ühendkuningriigis elavad eestlased, tuleb arvestada, et ei ole garantiid, et reisipiirangud kaovad ja tavapärane lennuliiklus taastub ning lähiajal on võimalik tagasi pöörduda.

Tänasel videokohtumisel teavitasid Eesti, Läti ja Leedu välisministrid üksteist, et Balti riigid säilitavad otselennu piirangu Ühendkuningriiki aasta lõpuni. Edasisi samme koordineeritakse omavahel. Samuti lepiti kokku ülal mainitud ühise erilennu korraldamises neile Balti riikide kodanikele, kellel on erakorraline vajadus naasta kodumaale.



Eesti valitsusel on plaanis kiita täna heaks ka täiendavad eneseisolatsioonireeglid Ühendkuningriigist saabujatele. Isolatsiooniperiood Ühendkuningriigist tulijatele saab olema 10 päeva asemel 14 päeva. Lisaks hakkab kehtima Ühendkuningriigist saabujatele kohustus peale esimest COVID-19 negatiivse tulemusega testi viibida 7 päeva isolatsioonis ning seejärel tuleb teha uus test. Kui ka teine test on negatiivne, saab naasta tööle vältimatute ülesannete täitmiseks.