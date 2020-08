Balti riigid avaldasid sanktsioonide alla minevate Valgevene ametnike nimekirja

Eesti välisministeeriumi teatel on nimetatud isikutel keskne roll Valgevene valimistulemuste võltsimises ja vägivalla kasutamises rahumeelsete meeleavaldajate suhtes.

Viieaastane sissesõidukeeld Eesti Vabariiki (kehtivusajaga 31. augustist 2020 kuni 30. augustini 2025) kehtestatakse Aljaksandr Lukašenkale, Valgevene siseministrile, justiitsministrile ja peaprokurörile, presidendi administratsiooni teenistujatele, Valgevene keskvalimiskomisjoni liikmetele ning jõuametkondade esindajatele. Nimekirjaga saad lähemalt tutvuda SIIN.

„Sanktsioonidega näitame, et suhtume Valgevenes toimuvasse inimõiguste rikkumisse täie tõsidusega. Samal ajal peame oluliseks mitte karistada Valgevene rahvast,“ sõnas välisminister Urmas Reinsalu. Ta rõhutas, et Eesti toetab valgevenelaste vaba tahet ja püüdlusi saavutada demokraatlikke muutusi.

Leedu presidendi Gitanas Nausėda sõnul toimusid eelmisel nädalal ettevalmistustööd ja nimekirja on kooskõlastatud. Nimekirja kavatsetakse edaspidi täiendada, vahendab Leedu Delfi.

„Täna päeva teisel poolel avaldavad Leedu, Läti ja Eesti selle nimekirja. Selles on umbes 30 nime, aga see on alles nimekirja algversioon ja kahtlemata hakatakse seda nimekirja tulevikus täiendama uute inimeste ja võimuesindajatega,” ütles Nausėda.

Nausėda ütles ka, et nimekirja kantud isikud, kelle hulgas on ka Valgevene president Aljaksandr Lukašenka, ei tohi Leetu, Lätti ja Eestisse siseneda. Mõned neist on viimastel aastatel Nausėda sõnul Leedut külastanud.

„Seni räägime me ametiisikute liikumise piirangutest. Selles nimekirjas on ka härra Lukašenka. Kontrollisime nimekirja ja tegime kindlaks, et kolm inimest sellest nimekirjast on viimase viie aasta jooksul Leedut külastanud, üks neist koguni 15 korda,” ütles Nausėda.

Reedel ähvardas Lukašenka kehtestada Leedule opositsiooni toetamise eest majandussanktsioonid. Lukašenka ütles, et andis valitsusele käsu valmistada ette veoste ümbersuunamine Leedu Klaipėda sadamast mujale.

Valgevene kaubad moodustavad Klaipėda sadama aastasest kaubakäibest umbes kolmandiku. Nausėda teatas, et see otsus on kahjulik Valgevenele endale ja kutsub esile Klaipėda sadama kaudu liikuvate Valgevene väetiste kallinemise.