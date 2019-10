Avaldatud tekstisõnumid näitavad, et USA suursaadikud survestasid Ukrainat juurdlusi alustama tingimusena visiidiks Valgesse Majja

Volker astus skandaali tõttu tagasi. Teda küsitleti eile Kapitooliumil, kus ta andis üle ka tekstisõnumid, mis annavad seni kõige täielikuma pildi sellest, kuidas tippdiplomaadid ja Giuliani püüdsid saavutada Trumpi eesmärki panna ukrainlased uurima nii 2016. aasta valimistesse sekkumist kui ka Bideni poega Hunterit.

Volker ja USA suursaadik Euroopa Liidu juures Gordon Sondland, kes olid mõlemad poliitiliselt ametisse nimetatud, rõhutasid korduvalt vajadust panna ukrainlased nõustuma täpse sõnastusega, mida Zelenskõi peaks kasutama juurdluse teatavaks tegemiseks, näitavad sõnumid. Augustis tegi Volker Sondlandile ettepaneku, et nad annavad Zelenskõile avalduse, mille viimane peab pressikonverentsil ette lugema, viidates mõnede „Ukraina poliitikute väidetavale osalusele” sekkumises USA valimistesse.

„Me kavatseme algatada ja lõpule viia läbipaistva ja erapooletu juurdluse kõigi faktide ja episoodide kohta, sealhulgas nende kohta, mis on seotud Burisma ja 2016. aasta USA valimistega,” pidi Zelenskõi Volkeri ja Sondlandi kokku leptitud sõnastuses ütlema. Mingit sellist avaldust ei ole Zelenskõi teinud.

Burisma Holdings on Ukraina gaasifirma, mille juhtatusse kuulus alates 2014. aastast Hunter Biden samal ajal, kui tema isa oli USA asepresident ja tegeles Ukraina asjadega. Trump on tõendeid esitamata väitnud, et tegemist oli korruptsiooniga. Trump on pikka aega kuulutanud ka alusetut teooriat, et 2016. aasta valimistesse sekkumise eest vastutab Ukraina, mitte Venemaa.

Tekstisõnumid näitavad ka, et Zelenskõi paanikas abi pöördus Volkeri poole, kui Trump oli ootamatult külmutanud umbes 400 miljonit dollarit sõjalist abi Ukrainale, suurendades survet Zelenskõile juurdluse alustamiseks. 29. augustil teatas Zelenskõi abi Andri Jermak Volkerile: „On vaja teiega rääkida.”

Volkeri ja Sondlandi jõupingutused Trumpi ja Giuliani eesmärkide saavutamiseks panna ukrainlased presidendi poliitilisi rivaale uurimise alla võtma on vastuolus vilepuhuja kaebusega, mille Trumpi administratsioon avaldas kongressi survel eelmisel nädalal.

Kuigi see oli Volker, kes algselt Giuliani Jermakiga kontakti viis, öeldakse vilepuhuja kaebuses, et mitmed USA ametnikud olid sügavalt mures Giuliani sekkumise pärast USA-Ukraina suhetesse. Vilepuhuja teatas, et ametnike sõnul rääkisid nii Volker kui ka Sondland Giulianiga, et püüda vähendada kahjusid USA riiklikule julgeolekule.

Loe veel

Tegelikult on ainus USA ametnik, kes vastu töötab, karjääridiplomaat William Taylor, kellest sai USA kõrgeim diplomaat Ukrainas pärast seda, kui Trump kutsus varem sel aastal tagasi suursaadik Marie Yovanovitchi. Viimase tagasikutsumine pakub samuti tagandamisjuurdlust läbi viivatele demokraatidele sügavat huvi.

„Kas me ütleme nüüd, et julgeolekuabi ja Valge Maja kohtumise tingimus on juurdlused?” küsis Taylor pärast seda, kui Trump tühistas plaanis olnud kohtumise Zelenskõiga Poolas. Nädal hiljem ütles Taylor Sondlandile: „Nagu ma telefoni teel ütlesin, arvan ma, et on hullumeelne hoida tagasi julgeolekuabi abi eest poliitilises kampaanias.”

Esindajatekoja demokraadid avaldasid sõnumid pärast Volkeri enam kui kaheksatunnist küsitlemist suletud uste taga.