Avaldatud salvestus: Melania Trump ütleb karmilt oma mehega tiiba ripsutanud pornostaari kohta

Melania nimetab Danielsi salvestuses „pornolitsiks” („the porn hooker”), vahendab Guardian.

Wolkoff avaldas salvestuse Donald Trumpi endise advokaadi ja asjaajaja Michael Coheni taskuhäälingus „Mea Culpa”.

Wolkoffi raamat „Melania ja mina” („Melania & Me”) on muutunud Valge Maja jaoks parajaks peavaluks, sest autor avaldab salvestusi vestlustest esileediga, mille ta tegi väidetavalt enesekaitseks.

Wolkoff lahkus Valgest Majast juurdluse tõttu presidendi inauguratsiooniks rahakogumise üle. 2018. aasta veebruaris teatas ajaleht New York Times, et 107 miljonist kogutud dollarist sai Wolkoffi asutatud ettevõte 26 miljonit. Wolkoff ise sai väidetavalt 500 000.

Enda sõnul täiesti puhas olev Wolkoff väidab, et Melania keeldus teda kaitsmast.

Wolkoff ütles Cohenile, et ta pidi laskma ajakirjanikul salvestusi kuulata, sest Valge Maja püüdis teha nii, et inimesed teda ei usuks.

„Valge Maja lõi narratiivi,” lisas Wolkoff. „sest ma ei läinud kaasa sellega, mida nemad tahtsid.” See narratiiv oli Wolkoffi sõnul see, et Trumpid ei teadnud inauguratsiooniks rahakogumisest ja sellega seotud rikkumistest midagi.

„Miski ei leidnud aset Donaldi heakskiiduta,” ütles Wolkoff Cohenile. „Miski ei leidnud aset Melania teadmata.”

Tunnise intervjuu keskpaigas mängis Wolkoff ette lõigu salvestusest, kus esileedi kaebas 2018. aasta pildistamise üle ajakirjale Vogue.

„Mine guugelda ja loe seda,” ütleb esileedi. „Annie Leibovitz pildistas seda pornolitsi ja ta on ühes numbris, septembris või oktoobris.”

„Mida sa silmas pead?” küsib Wolkoff.

„Stormyt,” vastab Melania.

Donald Trump eitab suhet Danielsiga, kelle kodanikunimi on Stephanie Clifford. Cohen korraldas aga vaikimisraha maksmise Danielsile, mis aitas kaasa Coheni kolmeaastasele vanglakaristusele.

„Ole vait, kurat,” ütleb Wolkoff salvestuses. „Mille jaoks?”

„See tuli välja eile,” ütleb Melania. „Vogue’i jaoks. See ilmub Vogue’is. Annie Leibovitz pildistas teda.”

Leibovitz pildistas Danielsi ja tema tollast advokaati Michael Avenattit 2018. aasta augustis ilmunud artikli „Stormy Daniels ei tagane” jaoks.