Austrias puhkes skandaal paremäärmusliku koalitsioonierakonna liikme rassistliku „rotiluuletuse” pärast

Austria Rahvaparteid (ÖVP) esindav liidukantsler Sebastian Kurz on nõudnud, et koalitsioonipartner distantseeriks end „jälgist” luuletusest, vahendab BBC News.

Asjale lisab vürtsi see, et luuletus avaldati FPÖ ajalehes Braunau am Innis, mis on Adolf Hitleri sünnikoht.

Kurz ütles Austria uudisteagentuurile APA, et luuletus on vastik, ebainimlik ja sügavalt rassistlik ning sellel ei ole Austrias kohta.

„Nii, nagu meie siin all elame, / peavad teised rotid samuti, / kes külaliste või migrantidena, / ka need, keda me veel üldse ei tundnud, / jagama eluviisi meiega! / Või kiiresti siit minema kiirustama!” öeldakse luuletuses.

Das ist doch alles nicht normal! Die #FPÖ mit einem „Ostergruß“ und einem „Gedicht“ namens „Die Stadtratte - Nagetier mit Kanalisationshintergrund!“ Diese niederträchtige, menschenverachtende Partei sitzt in der Regierung und der Kanzler schweigt und schweigt und schweigt... pic.twitter.com/xbd8pV427O — Mirza Buljubasic (@mib_1990) April 21, 2019

Braunau am Inni aselinnapea Schilcher ütles, et ei tahtnud oma luuletusega kedagi solvata. Ta vabandas „ajaloolise taagaga” võrdluse pärast rottide ja inimeste vahel, öeldes, et luuletuse eesmärk oli kirjeldada muutusi, „mida mina ja teised üsna õigesti kritiseerivad”, roti perspektiivist.

Pamela Rendi-Wagner Austria Sotsiaaldemokraatlikust Parteist (SPÖ) ütles, et sellised võrdlused on „tavaline natsipropaganda”.