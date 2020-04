Austrias avati koroonaviirusevastaste meetmete lõdvendamisena taas tuhanded poed

Austria sulges varakult umbes neli nädalat tagasi kõik koolid, baarid, teatrid restoranid, mittehädavajalikud poed ja muud inimeste kogunemiskohad. Inimestel on kästud koju jääda ja töötada võimaluse korral sealt, vahendab Reuters.

Austrial on läinud suhteliselt hästi. Surnud on kokku 368 inimest, vähem kui mõnedes suuremates Euroopa riikides päevas. Kinnitatud nakatumisjuhtumite päevane lisandumine on protsentides alla kümne ja haiglates olevate inimeste arv on stabiliseerunud.

„Ka majanduslikult tahame me sellest kriisist välja tulla nii kiiresti kui võimalik ja võidelda iga töökoha eest Austrias,“ ütles liidukantsler Sebastian Kurz laupäeval avaldatud avalikus kirjas.

Eelmisel nädalal esitles Kurz järkjärgulist plaani osa majanduse avamiseks alates kuni 400-ruutmeetrise pinnaga poodidest ning kodukaupade ja aianduspoodest täna.

Neile peaksid järgnema kaubanduskeskused, suuremad poed ja juuksurisalongid alates 1. maist. Restoranid ja hotellid võivad avaneda alates mai keskpaigast, teatas Kurz.

Kurz võib sellega saata küll segase sõnumi liikumiskeelu kohta, mis kehtib aprilli lõpuni.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kutsus reedel ettevaatusele, öeldes, et piirangute tühistamine võib viia viiruse uue levimiseni, mainimata küll otseselt Austriat.

„Ma olen lihtsalt sada protsenti kindel, et me tegime õigesti ja teeme õigesti,“ ütles Kurz intervjuus laupäeval ajalehele Kurier.

„Me ei ole veel metsast väljas. Oht on endiselt meie keskel,“ ütles Kurz Austria ringhäälingule ORF, kutsudes üles eneseisolatsioonile ja sotsiaalse distantsi hoidmisele.

