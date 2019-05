Austria valitsuskriis: Kurz tahab FPÖ siseministri lahkumist, FPÖ ähvardab kõik ministrid tagasi kutsuda

Kicklil on aga oma erakonna toetus. Pressiteates ähvardas FPÖ juhatus kõigi erakonna ministrite valitsusest tagasikutsumisega, kui ÖVP peaks Kickli siseministri kohalt vabastama, vahendab Süddeutsche Zeitung.

Kickl süüdistas Kurzi „rahva kõige suuremat toetust” nautiva valitsuse „õhkulaskmises”.

„HC Strache ja Johann Gudenuse eraviisilised jutuajamised, mis salvestati ebaseaduslikul Ibizal, on katastroofilised ja vastutustundetud,” kirjutas Kickl Facebookis. Sellel ei ole aga Kickli sõnul mingit pistmist FPÖ-ga. „Pilt on katastroofiline. Aga see on kahe osalise, mitte partei asi.”

FPÖ juhi kohal asendab Strachet Norbert Hofer, kellel on nüüd aga probleem.

Liidukantsler Kurz ei välista, et Strache võidakse skandaalses videos öeldu eest vastutusele võtta. „Uurimine peab näitama, mis nüüd juhtub,” ütles Kurz Saksa ajalehele Bild. „Aga see, mida ta selles videos muidu ütleb, on suur skandaal, tähendab tema poliitilise tegevuse lõppu ja ilmselt ka karistusõiguslikke tagajärgi. See, mida me selles videos näeme, on vapustav: jutt on võimu kuritarvitamisest ning see on tõsine ja problemaatiline. Jutt on avalikest korruptsioonipakkumistest. Ja rünnakutest vaba ajakirjanduse vastu.”