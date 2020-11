Austria valitsus teatas öise liikumiskeelu kehtestamisest

Austria kehtestas range ja efektiivse üleriigilise karantiini pandeemia esimese laine ajal märtsis, ent püüdis selle kordumist sel kuul majanduse huvides vältida - isegi, et ööpäevane nakatunute arv ületas juba mitmel korral kevadist rekordit, vahendab Reuters.

Kui reedel teatati järjekordsest ööpäevasest rekordist ehk 5627 nakatunu lisandumisest, otsustas konservatiivide juhitav valitsus tegutseda, sest see jäi napilt alla tasemest - 6000 nakatunut ööpäevaga -, millega ei ole haiglatel valitsuse hinnangul enam võimekust toime tulla.

"Valitsus ei võtnud seda otsust vastu kergekäeliselt, ent see on vajalik," ütles liidukantsler Kurz laupäeva õhtul pressikonverentsil, märkides, et loodab piirangutest järk-järguliselt loobuda nelja nädala pärast.

Öine liikumispiirang jõustub teisipäeval ning kehtib kõigil nädalapäevadel kella 20-st kuni kella 6-ni.

Tehastel, kauplustel, lasteaedadel ja põhikoolidel on võimalik edasi tegutseda, kuid keskkoolidel ja ülikoolidel tuleb minna üle distantsõppele ning restoranidel, baaridel ja kohvikutel on võimalik tegeleda ainult kaasamüügiga (take-away). Teatritel ja muuseumidel nagu ka spordi- ja jõusaalidel tuleb uksed sulgeda. Hotellidel on samal ajal võimalik majutada ainult üksikuid kliente, nagu välisriikidest pärit ärimehi.

Äridele, mil tuleb uksed sulgeda, hüvitab valitsus kahjumi 80% ulatuses võrreldes mulluse käibega.

Austria tervishoiuminister Rudolf Anschober tunnistas pressikonverentsil sel nädalal, et koroonaviirusega nakatumiste kasv on "de facto plahvatuslik" ning levikut on pea võimatu kontrollida. Juhtumite arv viimasel 14 päeval on Austria rahvaarvu arvestades võrdeline Itaalia ja Suurbritannia näitajatega, hoiatas reedel Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC).

Juba varem keelati rohkem kui kuue inimesega kohtumised siseruumides ning nüüd täiendatakse seda piiranguga, mille kohaselt ei tohi korraga kohtuda rohkem kui kaks majapidamist.

"Me ei saa öelda, kui tugevalt elanikkond neid meetmeid toetab ega kui tugev on nende mõju," tunnistas Kurz ja lisas, et tema eesmärk on hakata detsembris piiranguid järk-järgult taas leevendama.