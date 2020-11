Austria tunnistas, et sai Slovakkialt Viini tulistaja kohta hoiatuse, aga midagi ette ei võetud

Slovakkia politsei teatas, et andis Austria võimudele vihje Austriast pärit kahtlusaluste kohta, kes püüdsid juulis laskemoona osta, vahendab BBC News.

Teadete kohaselt oli kahtlusaluste käik Slovakkias asjatu, sest neil ei olnud laskemoona ostmiseks luba ette näidata.

Saksa meedia teatel sõitis 20-aastane mees, kelle politsei üheksa minutit pärast rünnaku algust maha lasi, Slovakkiasse, et osta laskemoona automaadile AK-47, aga naasis tühjade kätega.

Slovakkia politsei teatas, et informeeris Austria kolleege kohe.

Austria siseminister Nehammer ütles, et seda informatsiooni uuris riigi sisejulgeolekuteenistus ehk Põhiseaduse Kaitse ja Terrorismivastase Võitluse Liiduamet (BVT), aga midagi rohkem ette ei võetud.

„Kommunikatsioonis läks miski ilmselgelt valesti,” ütles Nehammer ajakirjanikele, lisades, et soovib sõltumatut juurdlust, et uurida välja, miks see juhtus.

Nehammeri sõnul mõisteti islamistlik terrorist, Põhja-Makedoonia albaania päritolu Kujtim Fejzulai 2019. aasta aprillis 22 kuuks vangi katse eest sõita Süüriasse, et ühineda sealsete džihadistidega. Ta vabastati vaid kaheksa kuud hiljem.

Fejzulai vabastati noortele täiskasvanutele mõeldud pehmemate tingimuste alusel pärast võimude veenmist, et tal ei ole enam äärmusislamistlikke vaateid, teatas Nehammer.

Austria vanglates deradikaliseerimisprogramme läbi viiv organisatsioon Derad on aga lükanud tagasi siseministri väited, et Fejzulai lollitas selle personali ennetähtaegse vabastamise saavutamiseks. Deradi väitel ei hinnatud Fejzulaid kunagi „deradikaliseerunuks”, aga tal olid ranged tingimisi vabastamise tingimused.

Fejzulail oli nii Austria kui ka Põhja-Makedoonia kodakondsus ja sugulased Põhja-Makedoonias ütlesid Reutersile, et ta tabati kaks aastat tagasi Türgis ja saadeti tagasi Austriasse.