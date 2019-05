„Paremäärmuslik grupp „identitaarid”, mis tegeleb poliitika ja kohtusüsteemiga, unistab nähtavasti Austria etniliselt „puhtast” identiteedist. Millise Austria identiteedi seaksite te nende ettekujutustele vastu?” küsiti Van der Bellenilt.

„Viimane, mida ma soovin, oleks saksa rahvakogukond, nagu natsid seda ette kujutasid. Kui see nii oleks, peaksin ma märkima, et ei ole ehtne austerlane: minu ema on pärit eesti perekonnast, minu isa on kultuuriliselt venelane, päritolult aga loodeeurooplane. Kui keegi minult küsib, ütlen ma: ma olen kaunertallane, tiroollane, 40 aastat viinlane, austerlane ja eurooplane – ja kus on probleem?”